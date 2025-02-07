В Солотче закрыли пункт плетения маскировочных сетей из-за переезда чиновников

Пункт плетения маскировочных сетей, который размещался в Солотче, закрыли из-за переезда чиновников. Об этом рязанцы сообщили в соцсетях.
«Наши сети, которые плелись уже полтора года выставили в коридор, чтобы оборудовать рабочие места нескольким чиновникам», — заявили местные жители.
По словам рязанцев, в помещении, где функционировал пункт, расположатся чиновники созданной префектуры Солотчи.
Жители отмечают, что новое место для плетения маскировочных сетей должно находиться в шаговой доступности от предыдущего адреса.
Для размещения пункта плетения сетей рязанская горадминистрация предложила несколько мест: гостиница «Паустовский», школа № 32, Солотчинский монастырь, здание на Монастырской площади.
«Для решения данного вопроса префектура Солотчи приглашала людей, проводящих работы по плетению сетей, на встречу. К сожалению, никто не пришел. Префектура готова совместно осмотреть данные места и оказать содействие в организации места плетения маскировочных сетей», — заявили в мэрии.
Ранее в Рязани утвердили появление новой префектуры.
Фото: личная страница депутата рязгордумы Павла Аверина