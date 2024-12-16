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В Рязани утвердили появление новой префектуры
Информация о том, какие именно адреса закрепят за каждой префектурой, появится позже.

В Солотче появится префектура. Об этом сообщили в понедельник, 16 декабря, на комитете гордумы по вопросам местного самоуправления, общественной безопасности, регламенту и депутатской этике.

«Основным направлением деятельности префектуры Солотчи должно стать выполнение решений администрации города Рязани по удовлетворению потребностей жителей микрорайона, осуществлению комплексного подхода к организации работ по благоустройству, уборки дорог, территории общего пользования, общественных пространств, а также обеспечение жизнедеятельности на территории Солотчи», — заявили на комитете.

При этом штатное расписание префектуры Советского района не пострадает, произойдет перераспределение нагрузки.

Информация о том, какие именно адреса закрепят за каждой префектурой, появится позже.

Также на комитете отметили, что финансирование расходов на содержание горадминистрации будет осуществлено в пределах средств, предусмотренных в бюджете города на 2025 год.

Появление префектуры обосновали наличием в микрорайоне «уникальных особенностей», охраняемой территории и заинтересованностью туристов. Ежегодно Солотчу посещают более 100 тысяч человек.

Напомним, ранее депутат Павел Аверин сообщил о появлении пятой префектуры.