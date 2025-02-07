В рязанской БСМП для раненых бойцов выступила группа «Дюна»
Организатором концерта выступил Фонд «Своих не бросаем».
В рязанской БСМП для раненых бойцов выступила группа «Дюна». Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.
В БСМП выступили певец и композитор, солист и лидер группы «Дюна» Виктор Рыбин и его супруга певица Наталья Сенчукова.
Организатором концерта выступил Фонд «Своих не бросаем».
По словам волонтера Фонда, куратора рязанского направления Любови Перевезенцевой, в БСМП пройдут и другие встречи с известными артистами.