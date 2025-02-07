Мошенники начали массово отправлять россиянам на почту фейковую рассылку

Письма приходят от якобы финансовых сервисов с предложением получить выгодные условия или доступ к закрытой инвестиционной платформе.

Мошенники начали массово отправлять россиянам на электронную почту фейковую рассылку. Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщает Telegram-канал «Baza».

Письма приходят от якобы финансовых сервисов с предложением получить выгодные условия или доступ к закрытой инвестиционной платформе. В конечном счете аферисты получают доступ к личным данным жертвы.

Отмечается, что внимательными следует быть при использовании как смартфонов, так и ноутбуков, поскольку большинство браузеров не определяют эти сайты как вредоносные.