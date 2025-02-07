Евросоюз увеличит пошлины на российские удобрения до 100%

Ожидается, что это произойдет к 2028 году.

Евросоюз увеличит пошлины на российские удобрения до 100%. Об этом пишут «Ищвестия» со ссылкой на сообщили на сайт Европейской комиссии.

«Помимо существующей адвалорной пошлины в размере 6,5%, тариф будет облагаться дополнительной специфической пошлиной, которая будет постепенно увеличиваться», — сказано в документе.

Уже к 1 июля, к нынешнему проценту прибавят еще 40-45 евро за тонну. Планиурется, что в 2026—2027 годах рост составит 60-95 евро.

Достижение 100% или 315-430 евро должно произойти к июлю 2028 года. Отмечается, что целью увеличения является диверсификация поставок и снижение уязвимости в случае ограничений импорта со стороны России и Белоруссии.