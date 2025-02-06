В Рязани на улице Есенина изменится порядок движения

Речь идет об участке от дома № 15, на котором упразднят часть полосы для маршрутных транспортных средств и организуют двустороннее движение.

В Рязани на улице Есенина изменится порядок движения в феврале. Об этом сообщила пресс-служба горадмининстрации.

Речь идет об участке от дома № 15, на котором упразднят часть полосы для маршрутных транспортных средств и организуют двустороннее движение. Для этого установят соответствующие дорожные знаки.

Автомобилистов попросили учитывать эту информацию при планировании поездок и не парковать машины на данном участке, чтобы не создавать помехи для других транспортных средств.

Работы планируется выполнить до конца февраля.