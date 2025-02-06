В Белгородской области после атаки ВСУ погибли подросток и двое взрослых

В четверг, 6 февраля, ВСУ атаковали легковую машину в районе села Логачевка.

В Белгородской области после атаки ВСУ погибли подросток и двое взрослых. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

В четверг, 6 февраля, ВСУ атаковали легковую машину в районе села Логачевка. Дрон сбросил взрывчатку на авто, в котором находились три человека: мужчина и две девушки 18 и 14 лет. Все погибли на месте.

Гладков отметил, что с 27 октября 2022 года в селе Логачевка действует режим чрезвычайной ситуации — въезд в село запрещен.