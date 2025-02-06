МЧС предложило проиндексировать матпомощь россиянам при ЧС и терактах
Материальную помощь предлагают проиндексировать на 9,5%. Отмечается, что индексация может произойти уже с 1 апреля. Новый коэффициент — 1,095.
МЧС предложило проиндексировать матпомощь россиянам при ЧС и терактах. Об этом сообщает URA.RU.
Материальную помощь предлагают проиндексировать на 9,5%. Отмечается, что индексация может произойти уже с 1 апреля. Новый коэффициент — 1,095.
Кроме того, планируется возмещать регионам расходы, которые те несут при оказании матпомощи. Также предлагается увеличить финансовое обеспечение пунктов временного размещения для эвакуируемых людей.