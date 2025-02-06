Адвокаты рязанских главредов обжаловали их аресты

Отмечается, что рязанский областной суд 7 февраля рассмотрит апелляционные жалобы главного редактора «Вид сбоку» Константина Смирнова и главного редактора издания «Новая газета-Рязань» Алексея Фролова на избрание в отношении них меры пресечения в виде содержания под стражей по делам о вымогательстве.

Адвокаты главреда «Вид Сбоку» Смирнова и «Новой газеты — Рязань» Фролова подали апелляции на изменение меры пресечения. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что рязанский областной суд 7 февраля рассмотрит апелляционные жалобы главного редактора «Вид сбоку» Константина Смирнова и главного редактора издания «Новая газета-Рязань» Алексея Фролова на избрание в отношении них меры пресечения в виде содержания под стражей по делам о вымогательстве.

Напомним, ранее Алексея Фролова отправили в СИЗО до 30 марта. Мужчина обвиняется в вымогательстве в особо крупном размере.

Главного редактора рязанского издания «Вид сбоку» также отправили в СИЗО.