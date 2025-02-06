27-летнему рязанцу грозит уголовная ответственность за повторную пьяную езду

Установлено, что обвиняемый снова сел за руль в нетрезвом состоянии на личном автомобиле «ВАЗ 21083».

27-летнего рязанцу грозит уголовная ответственность за повторную пьяную езду. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Установлено, что обвиняемый повторно сел за руль в нетрезвом состоянии на личном автомобиле «ВАЗ 21083».

На одной из улиц Рязани его остановили сотрудники ГАИ.

Уголовное дело направлено в суд.