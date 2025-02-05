В Рязани увеличили плату за содержание жилья

Уточняется, что размер платы за содержание жилого помещения не включает в себя плату за коммунальные ресурсы, которые используют при содержании общего имущества в доме.

В Рязани увеличили плату за содержание жилья для собственников помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом. Соответствующие изменения к постановлению администрации опубликовали в газете «Рязанские ведомости».

Размер платы за один квадратный метр увеличили:

для жилых домов со всеми видами благоустройства, с двумя лифтами в подъезде, с мусоропроводом рязанец будет платить — 28,66 рублей, для дома без мусоропровода — 28,32 рублей;

для жилых домов с одним лифтом в подъезде и мусоропроводом плата составит 24,44 рубля, без мусоропровода — 24,02 рубля;

для домов со всеми видами благоустройства, но без лифтов и мусоропроводов рязанец отдаст 19,31 рублей;

для жилых домов, у которых есть не все виды благоустройства содержание обойдется в 15,65 рублей;

за неблагоустроенные дома рязанец отдаст 8,64 рубля.

В постановлении отмечается, что к домам со всеми видами благоустройства относятся жилые дома, имеющие электроснабжение, водопровод, канализацию, центральное или индивидуальное (кроме печного) отопление, ванну или душ, газовую или электрическую плиту, централизованное горячее водоснабжение или горячее водоснабжение от водонагревателей различного типа.

Кроме того написано, что размер платы за содержание жилого помещения не включает в себя плату за коммунальные ресурсы, которые используют при содержании общего имущества в доме.