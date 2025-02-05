Ученые впервые в истории зафиксировали мозговую активность во время смерти

В последние моменты жизни активизируются отделы, отвечающие за память.

Ученые впервые в истории зафиксировали мозговую активность во время смерти. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на Daily Mail.

Исследователи проводили запись мозговых волн 87-летнего пациента с эпилепсией, используя ЭЭГ. Во время наблюдений у мужчины случился сердечный приступ, и он умер.

Это помогло случайным образом записать 15 минут активности мозга в момент смерти. Результаты показали, что области мозга, связанные с памятью и ее восстановлением, сохраняли активность.

«Генерируя мозговые колебания, участвующие в извлечении воспоминаний, мозг, возможно, воспроизводит последние воспоминания о важных событиях нашей жизни непосредственно перед смертью», — передает издание.

Специалисты однако не имеют точного ответа, как и почему возникает феномен «пересмотра жизни».