Российским военным командование предоставило осла для транспортировки боеприпасов

Рассказавший об этом военный подчеркивал, что животное предоставили не в рамках гуманитарной помощи, а официально от Минобороны.

Российским военным командование предоставило осла для транспортировки боеприпасов. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости!».

Отмечается, что блогеры начали распространять историю про подразделение, которому из-за недостатка транспорта командиры предложили использовать осла.

Рассказавший об этом военный подчеркивал, что животное предоставили не в рамках гуманитарной помощи, а официально от Минобороны. Один из каналов отметил, что, согласно приказу о перечне техники и вьючного транспорта, в качестве средства тяги могут использоваться животные, в том числе ослы и ишаки.