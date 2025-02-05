Минтранс спрогнозировал увеличение пассажиропотока авиакомпаний в 2025 году

Глава ведомства Роман Старовойт отметил, что видит возможности для расширения авиаперевозок, даже несмотря на то что для авиационной отрасли последние годы были сложными.

Минтранс спрогнозировал увеличение пассажиропотока авиакомпаний в 2025 году. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова.

«На этот год Росавиация с Минтрансом ставят планку порядка 109,7 млн пассажиров», — сказал он.

Также глава Минтранса Роман Старовойт отметил, что видит возможности для расширения авиаперевозок, даже несмотря на то что для авиационной отрасли последние годы были сложными.