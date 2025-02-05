Фигурантам дела о закупке коммунальной техники в Рязани продлили меры пресечения

Суд продлил меру пресечения в виде запрета определенных действий до 13 мая Юрию Фурфураку, Евгению Алексееву, Артуру Сидорову.

Фигурантам дела о мошенничестве при закупке коммунальной техники для Рязани в 2020 году Юрию Фурфураку, Евгению Алексееву, Артуру Сидорову суд продлил меру пресечения в виде запрета определенных действий до 13 мая. Об этом в среду, 5 февраля, сообщили в Telegram-канале «Рязинформбюро».

В частности, как указано в публикации, фигурантам нельзя покидать место проживания с 23:00 до 06:00 и пользоваться средствами связи, в том числе интернетом.

Ранее стало известно, что Владимир Арцыбашев передавал Грекову откат за коммунальную технику через туалет.

Подробности дела можно прочитать в нашем сюжете.