30-летний рязанец познакомился с девушкой в интернете и стал жертвой вымогателя

Выяснилось, что деньги вымогал 30-летний житель Краснодара, который зарегистрировался на сайте знакомств под псевдонимом девушки.

30-летний рязанец познакомился с девушкой в интернете и стал жертвой вымогательства. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В сентябре 2024 мужчина познакомился с девушкой на сайте знакомств и обменялся с ней личными фотографиями. Новая знакомая стала угрожать распространением снимков в социальных сетях и потребовала перевести ей 20 тысяч рублей. Мужчина перевел деньги и обратился в полицию.

Выяснилось, что деньги вымогал 30-летний житель Краснодара, который зарегистрировался на сайте знакомств под псевдонимом девушки.

Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Рязани.