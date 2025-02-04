В продуктовом комплексе «Барс» на Есенина откроется DNS

Точная дата открытия пока не сообщается.

В продуктовом комплексе рабочие делают ремонт и готовят территорию для открытия DNS. В этом убедилась корреспондент РЗН.Инфо.

Проход на территорию, где разместится новый магазин, перекрыли лавочками, на проемы натянули пакеты.

Некоторые продавцы комплекса отметили, что открытие DNS не повлияло на их торговые точки, расположение павильонов осталось прежним. Другим же пришлось немного изменить локацию.

«Хорошо, что не заставили уходить отсюда, уже и люди привыкли к месту, нас тут все устраивает. А DNS пусть открывается», — заявил продавец в «Барсе».

В другой торговой точке отметили, что будет, возможно, «немного тесновато» из-за близкого расположения павильонов.

Точная дата открытия пока не сообщается. По словам работников торгового комплекса, люди смогут посетить DNS к концу февраля.