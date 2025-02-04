Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 04
Срд, 05
Чтв, 06
ЦБ USD 98.53 -1.41 05/02
ЦБ EUR 102.69 0.2 05/02
Нал. USD 100.50 / 100.00 04/02 17:55
Нал. EUR 105.00 / 105.00 04/02 17:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Таро, натальная карта и обряд на успех. Как получить эзотерические усл...
Журналист РЗН. инфо решила обратиться к эзотерикам в Ря...
5 часов назад
573
Рязанская компания «Брикус» победила в конкурсе производителя строймат...
Рязанский экстерьер центр «Брикус» одержал победу во вс...
Вчера 17:04
2 015
Об идиотизме чиновников, протестных настроениях и SHAMANе. Как прошла...
Из серьезных тем на встрече затронули: буллинг в школах...
29 января 18:04
12 276
Что ждет людей в 2025 году? Прогнозы экспертов и планы властей
Редакция РЗН. Инфо изучила, какие прогнозы делали экспе...
8 января 18:59
46 700
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
Интервью с Павлом Малковым
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В продуктовом комплексе «Барс» на Есенина откроется DNS
Точная дата открытия пока не сообщается.

В продуктовом комплексе рабочие делают ремонт и готовят территорию для открытия DNS. В этом убедилась корреспондент РЗН.Инфо.

Проход на территорию, где разместится новый магазин, перекрыли лавочками, на проемы натянули пакеты.

Некоторые продавцы комплекса отметили, что открытие DNS не повлияло на их торговые точки, расположение павильонов осталось прежним. Другим же пришлось немного изменить локацию.

«Хорошо, что не заставили уходить отсюда, уже и люди привыкли к месту, нас тут все устраивает. А DNS пусть открывается», — заявил продавец в «Барсе».

В другой торговой точке отметили, что будет, возможно, «немного тесновато» из-за близкого расположения павильонов.

Точная дата открытия пока не сообщается. По словам работников торгового комплекса, люди смогут посетить DNS к концу февраля.