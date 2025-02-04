Рязанцы возмутились очередью в поликлинике № 11

По словам жителей, в поликлинике № 11 образовываются «огромные очереди» в кабинет по забору крови.

Рязанцы возмутились очередью в поликлинике № 11. Пост об этом опубликовали в соцсетях во вторник, 4 февраля.

По словам жителей, в поликлинике № 11 образовываются «огромные очереди» в кабинет по забору крови.

«Она [очередь] выходит не только на лестницу, но и в противоположное крыло. Часть людей еще стоит в очереди, ожидающей свободные жетоны в гардероб. Перегружены медсестры, врачи. И все потому, что слишком долго в Песочне ждут новую больницу, которую никак не построят. Жалко и медиков, и людей», — написали в посте.

Напомним, в конце января рязанка возмутилась очередью в процедурный кабинет поликлиники № 4. Минздрав прокомментировал жалобы.

Фото: группа «Рязанский Формат» во «ВКонтакте»