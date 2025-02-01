Минздрав прокомментировал жалобы рязанцев на очередь в поликлинике

Администрация больницы учла все жалобы и замечания. В процедурном кабинете добавили еще одно рабочее место и разделили потоки пациентов.

Региональный минздрав прокомментировал жалобы рязанцев на очередь в процедурный кабинет поликлиники № 4. Соответствующая информация опубликована в соцсетях министерства.

Как указано в публикации, очередь 30 января образовалась потому, что «много людей одновременно перед работой решили пройти диспансеризацию». Отмечается, что в тот день взяли кровь у 120 человек.

«️Признаемся, мы не ожидали увидеть такого количества желающих пройти осмотр, но, оказалось, что число рязанцев, ответственно относящихся к своему здоровью, и вправду выросло!» — написали в посте.

В публикации сказано, что администрация больницы учла все жалобы и замечания. 31 января добавили еще одно рабочее место в процедурном кабинете и разделили потоки пациентов. Всего в этот день сдали кровь 92 человека.

«Все они сделали это без задержек и не опоздали на работу!» — добавили в региональном минздраве.

Напомним, рязанцы возмутились очередью в процедурный кабинет поликлиники № 4.