Рязанца отправили в колонию за угрозу убийством матери

В суде он признал себя виновным и раскаялся.

Рязанца отправили в колонию за угрозу убийством матери. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, в августе 2024 года пьяный житель Спас-Клепиков поссорился со своей престарелой матерью, которая сделала ему замечание по поводу злоупотребления спиртным. В ответ на упрек мужчина пообещал убить ее и начал душить подушкой.

В суде он признал себя виновным и раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии поселении.