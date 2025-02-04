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Новый детсад открылся в Рязанской области при поддержке АО «Транснефть-Верхняя Волга»
При поддержке АО «Транснефть — Верхняя Волга» в с. Мосолово Рязанской области открылся детский сад на 100 мест. Средства были направлены в рамках корпоративной благотворительной программы предприятия при софинансировании областного бюджета. В церемонии открытия приняли участие губернатор Рязанской области Павел Малков и начальник Рязанского районного нефтепроводного управления АО «Транснефть — Верхняя Волга» Андрей Кулишин.

При поддержке АО «Транснефть — Верхняя Волга» в с. Мосолово Рязанской области открылся детский сад на 100 мест. Средства были направлены в рамках корпоративной благотворительной программы предприятия при софинансировании областного бюджета. В церемонии открытия приняли участие губернатор Рязанской области Павел Малков и начальник Рязанского районного нефтепроводного управления АО «Транснефть — Верхняя Волга» Андрей Кулишин.

Строительство началось в 2023 году и завершилось в конце 2024 года. Детский сад стал седьмым социально значимым учреждением, которое получило финансовую поддержку АО «Транснефть — Верхняя Волга» в регионе.

«Мосолово начало активно развиваться после открытия нефтеперекачивающей станции „Шилово“. В связи с появлением производственной площадки с хорошими условиями труда населенный пункт стал привлекательным для молодежи, количество жителей выросло, поэтому в старом детском саду в здании 1905 года уже было тесно», — рассказала заведующая дошкольным учреждением Галина Артюхова.

Новый детский сад оснащен музыкальным и физкультурным залами, кабинетами, оборудованными для занятий по развитию мелкой моторики, обучения чтению и письму. В здании будет работать клуб «Юный патриот», студия аквапесочной анимации, музей «Русская изба» для краеведческих занятий и экозона с интерактивной песочницей.