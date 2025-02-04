МИД России: многие страны готовы стать площадкой для переговоров по Украине

Глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что многие страны готовы стать площадкой для возможных будущих переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

Глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что многие страны готовы стать площадкой для возможных будущих переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

«У нас нет недостатка в таких предложениях. Некоторые страны ранее уже предоставляли площадки для переговоров, прежде всего, союзная нам Белоруссия», — заявил он.

Алексей Полищук добавил, что главный вопрос заключается не в том, где можно провести переговоры, а в том, «с кем и о чем можно говорить и договариваться».