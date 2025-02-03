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За неделю в Рязанской области более пяти тысяч человек заболели ОРВИ
За прошедшую неделю, с 27 января по 2 февраля, зарегистрировано более пяти тысяч случаев заболевания ОРВИ, что выше предыдущей недели на 12,7%.

За прошедшую неделю, с 27 января по 2 февраля, зарегистрировано 5775 случаев заболевания ОРВИ, что выше предыдущей недели на 12,7%. Об этом сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

По данным лабораторного мониторинга, в структуре циркулирующих респираторных вирусов выявлялись вирусы гриппа и вирусы негриппозной этиологии.

Помимо этого, за прошедшую неделю на территории Рязанской области зарегистрировано 28 случаев COVID-19, что ниже предыдущей недели на 31,7%.