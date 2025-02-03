В подъезде многоквартирного дома в Рязани нашли труп

Трагедия произошла в воскресенье, 2 февраля. В доме у Лесопарка нашли труп пенсионерки.

В подъезде многоквартирного дома в Рязани нашли труп. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе следственного комитета региона.

Трагедия произошла в воскресенье, 2 февраля. В доме у Лесопарка нашли труп пенсионерки. По информации СК, признаков криминальной смерти нет. Причины устанавливаются.

«Московский следственный отдел занимается процессуальной проверкой. Женщина возвращалась домой от родственников, начала себя плохо чувствовать еще там», — уточнили в СК.

Видео: Telegram-канал «Рязань. Происшествия»