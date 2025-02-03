Советник Зеленского раскритиковал план США по Украине
По словам Дмитрия Литвина, план администрации президента США по урегулированию конфликта провалится, если будет состоять только из прекращения огня и требования от Киева провести выборы.
Советник президента Владимира Зеленского Дмитрий Литвин раскритиковал план администрации президента США Дональда Трампа по Украине. Об этом сообщило издание Reuters,
По словам Дмитрия Литвина, план администрации президента США по урегулированию конфликта провалится, если будет состоять только из прекращения огня и требования от Киева провести выборы.