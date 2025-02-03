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На рязанской ВДНХ появятся зоны отдыха
На территории также появится новая уличная мебель. К работам приступят весной 2025 года.

На Рязанской ВДНХ оборудуют зоны отдыха. Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщил ТКР со ссылкой на председателя комитета инвестиций и туризма Рязанской области Дмитрия Нефедова.

Отмечается, что на территории также установят новую уличную мебель. К работам приступят весной 2025 года.

Помимо этого, планируют оборудовать дополнительные парковочные места.

«Решение этого вопроса прорабатывается комплексно, с учетом статуса достопримечательного места», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что филиал Национального центра «Россия» откроется на территории Рязанской ВДНХ.

Фото: Telegram-канал Павла Малкова