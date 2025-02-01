Филиал Национального центра «Россия» откроется в Рязани

Выставка разместится на Рязанской ВДНХ. Экспозиция станет продолжением международной выставки-форума «Россия», завершившейся в 2024 году. По словам Павла Малкова, гости филиала узнают о ключевых достижениях и событиях региона.

Филиал Национального центра «Россия» откроется на территории Рязанской ВДНХ летом 2025 года. Об этом в субботу, 1 февраля, сообщил губернатор региона Павел Малков в соцсетях.

Экспозиция станет продолжением международной выставки-форума «Россия», завершившейся в 2024 году. По словам Павла Малкова, гости филиала узнают о ключевых достижениях и событиях региона.

«Концепцию будущего филиала и зоны экспозиции обсуждаем с коллегами из Национального центра „Россия“. Прорабатываем новые интересные места для рязанцев и туристов, включая площадки с национальной кухней и народными промыслами, интерактивный музей и арт-холл», — говорится в сообщении.

Отмечается, что посетители смогут принять участие в обучающих программах и мастер-классах.

Фото: Telegram-канал Павла Малкова