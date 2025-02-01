Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 01
Вск, 02
Пнд, 03
ЦБ USD 97.81 -0.2 01/02
ЦБ EUR 102.13 -0.65 01/02
Нал. USD 100.50 / 99.02 01/02 13:55
Нал. EUR 105.00 / 105.47 01/02 13:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Об идиотизме чиновников, протестных настроениях и SHAMANе. Как прошла...
Из серьезных тем на встрече затронули: буллинг в школах...
29 января 18:04
6 864
Что ждет людей в 2025 году? Прогнозы экспертов и планы властей
Редакция РЗН. Инфо изучила, какие прогнозы делали экспе...
8 января 18:59
41 279
Главные наваждения на Рязанскую область в 2024 году
2024 год в Рязанской области запомнился необычными пого...
5 января 13:58
50 093
Что подорожает в 2025 году в Рязанской области
Чтобы чеки после праздничных выходных не повергли вас в...
4 января 16:40
60 537
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
Интервью с Павлом Малковым
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Филиал Национального центра «Россия» откроется в Рязани
Выставка разместится на Рязанской ВДНХ. Экспозиция станет продолжением международной выставки-форума «Россия», завершившейся в 2024 году. По словам Павла Малкова, гости филиала узнают о ключевых достижениях и событиях региона.

Филиал Национального центра «Россия» откроется на территории Рязанской ВДНХ летом 2025 года. Об этом в субботу, 1 февраля, сообщил губернатор региона Павел Малков в соцсетях.

Экспозиция станет продолжением международной выставки-форума «Россия», завершившейся в 2024 году. По словам Павла Малкова, гости филиала узнают о ключевых достижениях и событиях региона.

«Концепцию будущего филиала и зоны экспозиции обсуждаем с коллегами из Национального центра „Россия“. Прорабатываем новые интересные места для рязанцев и туристов, включая площадки с национальной кухней и народными промыслами, интерактивный музей и арт-холл», — говорится в сообщении.

Отмечается, что посетители смогут принять участие в обучающих программах и мастер-классах.

Фото: Telegram-канал Павла Малкова