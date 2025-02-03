Минобороны предложило признать годными к службе людей с сифилисом, гипертонией и психозами

В ведомстве считают, что опыт медосвидетельствований в период СВО показал «ряд неточностей, диагностических критериев», которые надо привести к «современным подходам»

Минобороны предложило признать годными к службе людей с сифилисом, гипертонией и психозами. Соответствующий проект появился на сайте нормативно-правовых актов.

В ведомстве считают, что опыт медосвидетельствований в период СВО показал «ряд неточностей, диагностических критериев», которые надо привести к «современным подходам». Документ предлагает внести изменения в «Расписание болезней», по которому врачи военно-врачебной комиссии оценивают призывников и военнослужащих.

Новые нормы поменяют категорию годности по первичному, вторичному и скрытому сифилису для призывников-срочников: с «В» (ограниченно годен" на Б-4 «годен с незначительными ограничениями»). Помимо этого, контрактники и мобилизованные, которым поставили умеренно выраженный кратковременный эндогенный психоз или невротические расстройства, будут проходить по категории «В» вместе «Д» («не годен»).

Также в предложении меняется способ определения «распространенных» и «ограниченных» форм дерматозов: псориаз и экзема считается распространенной, если поражает больше 10% тела; крапивница требует подтверждения неэффективности лечения в течение 4 недель.