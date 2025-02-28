В Рязани создали группировку сил для ликвидации паводка

Она включает в себя 280 человек личного состава и 81 единиц техники, в том числе 2 лодки от аварийно-спасательной службы.

В Рязани создали группировку сил для ликвидации паводка. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Группу создали в целях обеспечения безопасного пропуска паводковых вод на территории Рязани. Она включает в себя 280 человек личного состава и 81 единиц техники, в том числе 2 лодки от аварийно-спасательной службы города для обеспечения перевозки населения в подтопляемых районах.

Отмечается. что особое внимание уделили поселку Борки и необходимой помощи населению, проживающему в зонах, подверженных подтоплению. В поселке организована добровольная пожарная дружина из представителей комитета ТОС.

Ранее в Борках прошла учебная эвакуация населения.