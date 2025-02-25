В Борках прошла «эвакуация» населения

Во вторник, 25 февраля, в Борках провели тренировочную эвакуацию на случай весеннего половодья.

В Борках прошла «эвакуация» населения. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рязани.

Во вторник, 25 февраля, в Борках провели тренировочную эвакуацию на случай весеннего половодья. Во время учений население оповестили о происшествии, провели мониторинг обстановки, оказали помощь условно пострадавшим, провели аварийно-спасательные работы.

После тренировочной эвакуации колонна направилась в пункт временного размещения, который развернули на базе МАУК «Дворец культуры «Приокский». Там была проверена укомплектованность пункта оборудованием, спальными местами, предметами первой необходимости в случае ЧС.

Помимо этого, члены оперативного штаба проконтролировали организацию горячего питания для эвакуируемых в столовой № 49, уточнили запасы продовольствия.

Всего к тренировке привлекались 54 человека личного состава и 10 единиц техники.