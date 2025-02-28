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Трамп заявил Зеленскому, что ему придется идти на компромиссы
Трамп заявил президенту Украины, что соглашение об урегулировании конфликта на Украине неизбежно. Он отметил, что конфликт пора прекращать.

Трамп заявил Зеленскому, что ему придется идти на компромиссы для завершения конфликта. Об этом пишет RT.

В пятницу, 28 февраля, Владимир Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Трамп заявил президенту Украины, что соглашение об урегулировании конфликта на Украине неизбежно. Он отметил, что конфликт пора прекращать.

Он отметил, что переговорщики приступили к обсуждению параметров будущего соглашения по урегулированию конфликта Украине.