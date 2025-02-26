В Рязани увеличат стоимость парковочного абонемента

С 1 марта стоимость месячного абонемента увеличится с 2200 до 2900 рублей.

В Рязани увеличат стоимость парковочного абонемента. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

С 1 марта стоимость месячного парковочного абонемента увеличится с 2200 до 2900 рублей.

Решение приняли после анализа работы платных парковок и спроса на покупку абонементов. Отмечается, что в Рязани количество автомобилистов, приобретающих месячные абонементы, составляет более 30%, что не позволяет обеспечить наличие свободных парковочных мест.

Отметим, что пока приложение парковочного пространства позволяет купить абонементы заранее по старой цене.