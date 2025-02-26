В Рязани пройдет пожарно-тактическое учение

Во время учений планируют отработать вопросы эвакуации, взаимодействия оперативных служб и администрации объекта, тушения условного пожара и спасения людей.

В четверг, 27 февраля, на железнодорожном вокзале «Рязань-1» пройдет показное пожарно-тактическое учение. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС в соцсетях.

Учения начнут в 11:00. Участвовать будет более 15 единиц техники.

Во время учений планируют отработать вопросы эвакуации, взаимодействия оперативных служб и администрации объекта, тушения условного пожара и спасения людей.

«Главное управление МЧС России по Рязанской области просит жителей нашего города сохранять спокойствие!» — заключили в посте.