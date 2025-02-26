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В Рязани 27 февраля массово отключат холодную воду
Воды не будет до 18:00

В Рязани 27 февраля массово отключат холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба «Водоканала».

Холодную воду отключат c 9:00 до 17:00 по адресам:

  • Горького, дома №№ 49 (МБОУ Школа № 1 им. В.П. Екимецкой), 51 (МБОУ Школа № 1 им. В.П. Екимецкой), 57, 59, 64, 76, 78, 80, 86;
  • Право-Лыбедская, дома №№ 35 (ГАУ ОГТРК Край Рязанский), 35 корпус 1, 37, 39, 40 (Бизнес-центр), 47, 50, 51, 53, 54, 55.

С 14:00 до 18:00 холодной воды не будет по адресам:

  • Кремлевский вал, дома №№½, 2, 4 корпус 1, 7, 9, 10 (ГБУК РО РОСБС), 11а, 13, 15, 19;
  • Ленина, дома №№ 46 (Управление Росгвардии по Рязанской области), 48, 48а, 50Б;
  • Некрасова, дом № 3;
  • Новослободская, дома №№ 1, 3, 3а, 3б, 4, 5, 6, 8, 8а, 9, 12, 13 корпус 1, 16, 18, 22, 22 корпус 1, 22а, 24, 26, 30, 36, 38;
  • поселок Остров, дома №№ 2а, 3, 4, 4б, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а, 9б, 9 В, 10, 11, 12а, 12б, 14, 15, 16, 17;
  • Посадский переулок, дома №№ 2, 3, 4, 5, 7, 7а, 10, 12 (частный детский сад), 14, 15а;
  • Почтовая, дома №№ 40, 42, 44; 43/44 (Арбитражный суд Рязанской области)
  • Рабочих, дома №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 18, 18 корпус 2, 19, 20, 20 корп.1, 21, 21а, 23, 25, 27, 33, 37, 39, 48;
  • Соборная, дом № 3;
  • Соборная площадь, дома №№ 9, 15 (МАОУ Лицей № 4), 17, 17а, 17Б, 19, 3 (Рязанское Епархиальное Управление);
  • Кремль, дома №№ 1 (Духовная семинария), 2, 3, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 16, 15;
  • котельная Остров, дома №№ 15а;
  • площадь Соборная, дом № 15 (школа № 4).