В Рязани 27 февраля массово отключат холодную воду
Воды не будет до 18:00
В Рязани 27 февраля массово отключат холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба «Водоканала».
Холодную воду отключат c 9:00 до 17:00 по адресам:
- Горького, дома №№ 49 (МБОУ Школа № 1 им. В.П. Екимецкой), 51 (МБОУ Школа № 1 им. В.П. Екимецкой), 57, 59, 64, 76, 78, 80, 86;
- Право-Лыбедская, дома №№ 35 (ГАУ ОГТРК Край Рязанский), 35 корпус 1, 37, 39, 40 (Бизнес-центр), 47, 50, 51, 53, 54, 55.
С 14:00 до 18:00 холодной воды не будет по адресам:
- Кремлевский вал, дома №№½, 2, 4 корпус 1, 7, 9, 10 (ГБУК РО РОСБС), 11а, 13, 15, 19;
- Ленина, дома №№ 46 (Управление Росгвардии по Рязанской области), 48, 48а, 50Б;
- Некрасова, дом № 3;
- Новослободская, дома №№ 1, 3, 3а, 3б, 4, 5, 6, 8, 8а, 9, 12, 13 корпус 1, 16, 18, 22, 22 корпус 1, 22а, 24, 26, 30, 36, 38;
- поселок Остров, дома №№ 2а, 3, 4, 4б, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а, 9б, 9 В, 10, 11, 12а, 12б, 14, 15, 16, 17;
- Посадский переулок, дома №№ 2, 3, 4, 5, 7, 7а, 10, 12 (частный детский сад), 14, 15а;
- Почтовая, дома №№ 40, 42, 44; 43/44 (Арбитражный суд Рязанской области)
- Рабочих, дома №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 18, 18 корпус 2, 19, 20, 20 корп.1, 21, 21а, 23, 25, 27, 33, 37, 39, 48;
- Соборная, дом № 3;
- Соборная площадь, дома №№ 9, 15 (МАОУ Лицей № 4), 17, 17а, 17Б, 19, 3 (Рязанское Епархиальное Управление);
- Кремль, дома №№ 1 (Духовная семинария), 2, 3, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 16, 15;
- котельная Остров, дома №№ 15а;
- площадь Соборная, дом № 15 (школа № 4).