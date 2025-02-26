В Рязани 27 февраля массово отключат холодную воду

Воды не будет до 18:00

В Рязани 27 февраля массово отключат холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба «Водоканала».

Холодную воду отключат c 9:00 до 17:00 по адресам:

Горького, дома №№ 49 (МБОУ Школа № 1 им. В.П. Екимецкой), 51 (МБОУ Школа № 1 им. В.П. Екимецкой), 57, 59, 64, 76, 78, 80, 86;

Право-Лыбедская, дома №№ 35 (ГАУ ОГТРК Край Рязанский), 35 корпус 1, 37, 39, 40 (Бизнес-центр), 47, 50, 51, 53, 54, 55.

С 14:00 до 18:00 холодной воды не будет по адресам: