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Продукция рязанского края заинтересовала представителей Узбекистана

Продукция рязанского края заинтересовала представителей Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба Агентства развития бизнеса Рязанской области.

Делегация из Узбекистана посетила производственные площадки рязанских предприятий. В составе делегации ― представители департамента инвестиций, промышленности и торговли Хокимията и руководители предприятий. Представители республики встретились с министром экономического развития Рязанской области Андреем Ворфоломеевым, а также посетили производственные площадки рязанских предприятий.

Производители региона продемонстрировали свои возможности и продукцию, договорились с узбекскими коллегами о продолжении контактов с целью заключения договоров о поставках.

Как отметила заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова, сотрудничество с Узбекистаном в экономической сфере в последние годы активно развивается ― ежегодно растет товарооборот, рязанские производители экспортируют древесину и изделия из нее, кровельные и изоляционные материалы, контрольно-измерительное оборудование, нефтепродукты, канцелярские товары, мебель.

«В августе прошлого года в Агентстве развития бизнеса состоялась рабочая встреча с делегацией Кашкадарьинской области, в ходе которой гости высказали интерес к поставкам кондитерской продукции и стекла рязанского производства, а также к установлению связей Кашкадарьинского кожевенного завода с АО „Русская кожа“. С учетом интересов узбекских партнеров на этой неделе организованы посещения завода „Русская кожа“, агромолкомбината „Рязанский“, кондитерских фабрик „Конфеста“ и „Верность качеству“. Партнеры из Узбекистана также заинтересованы в направлении в регион рабочих кадров и локализации производств рязанских компаний в особой экономической зоне в Кашкадарьинской области», ― отметила Юлия Швакова на своей странице в соцсети.

Зампред правительства также напомнила, что в июне состоится бизнес-миссия Рязанской области в Узбекистан, в ходе которой начатая работа будет продолжена. Организатором бизнес-миссии выступает Рязанский центр экспорта Агентства развития бизнеса.