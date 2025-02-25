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В Рязани жителям пострадавших от БПЛА домов намерены выплатить по 7 миллионов
Мера будет распространяться на граждан собственников жилого помещения, рязанцы должны быть признаны пострадавшими согласно УК РФ.

Рязанцам, дома которых разрушили вражеские беспилотники, намерены выплатить по семь миллионов рублей. Об этом сообщили на комитете гордумы по бюджету во вторник, 25 февраля.

Заместитель начальника управления по предоставлению допмер соцподдержки населению Ольга Калинина представляла проект решения перед депутатами. Как она рассказала, рязанцы, пострадавшие от БПЛА, смогут выбрать — неотложные восстановительные работы или выплата компенсации размером семь миллионов. Если ремонтные работы по цене превышают семь миллионов, то предусмотрена выплата.

Также Калинина отметила, что мера будет распространяться на граждан собственников жилого помещения, рязанцы должны быть признаны пострадавшими согласно УК РФ.

Депутатов интересовал источник финансирования. По словам Калининой, он не определен, потому что авторы не могут заложить точную сумму в бюджет. На заседании решили, что источником станет резервный фонд города, где заложены 100 миллионов на все ЧС Рязани.

Напомним, в январе при атаке беспилотника пострадал дом в Песочне.