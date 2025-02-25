В МЧС рассказали о пожаре в квартире на 3-м Тракторном проезде

Информация о пожаре поступила во вторник, 25 февраля, в 17:26.

Появились подробности пожара на 3-м Тракторном проезде в Рязани. Их сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Информация о пожаре поступила во вторник, 25 февраля, в 17:26. В 17:36 возгорание локализовали. Открытое горение на площади шесть квадратных метров ликвидировали в 17:41.

По данным регионального ГУ МЧС, погибших и пострадавших нет.

На месте происшествия работали четыре единицы техники и 13 человек.

Ранне очевидцы сообщали, что на 3-м Тракторном проезде загорелась квартира. Кадры с места происшествия можно посмотреть по ссылке.