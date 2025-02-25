Таксиста из Касимова заключили под стражу за убийство пассажира

Напомним, от рук касимовского таксиста погиб 30-летний Михаил Терешин.

Житель Касимова, обвиняемый в убийстве 30-летнего Михаила Терешина, заключен под стражу. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Мужчине предъявили обвинение в совершении убийства (часть 1 статьи 105 УК РФ).

Как стало известно ранее, днем 23 февраля 2025 года между 64-летним таксистом и 30-летним пассажиром на одной из улиц Касимова произошел конфликт. Подозреваемый ударил несколько раз потерпевшего ножом в грудь. От полученных травм 30-летний мужчина скончался.

Позже РЗН. инфо стало известно, что от рук касимовского таксиста погиб 30-летний Михаил Терешин. Родственники объявили сбор средств для его семьи.

На фото — погибший Михаил Терешин