Стало известно, кого убил таксист в Касимове. У мужчины остались двое детей

Родственники Михаила Терешина объявили сбор средств для его семьи. У мужчины осталось двое детей, одному из которых 7 лет, другой — младенец

От рук касимовского таксиста погиб 30-летний Михаил Терешин. Об этом РЗН. Инфо стало известно во вторник, 25 февраля.

Родственники Михаила Терешина объявили сбор средств для его семьи. У мужчины осталось двое детей, одному из которых 7 лет, другой — младенец. По словам родственников, супруга Михаила не получает никаких пособий.

«Это не только невосполнимая утрата для его семьи, но и отсутствие возможности быстрого нахождения финансов», — отметили они.

Деньги попросили отправлять на имя тети жены погибшего Фетисовой Марии Николаевной по реквизитам 40817810553009105493.

Напомним, 23 февраля между 64-летним подозреваемым, занимающимся частным извозом, и 30-летним потерпевшим произошел конфликт, в ходе которого водитель несколько раз ударил мужчину ножом в грудь и скрылся. Пострадавший скончался на месте.