Таксиста из Касимова задержали по подозрению в убийстве пассажира

В отношении него возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Таксиста из Касимова задержали по подозрению в убийстве пассажира. Об этом сообщило СУ СКР по Рязанской области.

Установлено, что 23 февраля 2025 года между 64-летним подозреваемым, занимающимся частным извозом, и 30-летним потерпевшим произошел конфликт, в ходе которого водитель несколько раз ударил мужчину ножом в грудь и скрылся. Пострадавший скончался на месте.

Нападавшего нашли и задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.