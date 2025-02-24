В Евросоюзе высказались о сроках присоединения Украины

По мнению комиссара по вопросам расширения ЕС Марты Кос, это должно произойти в ближайшие пять лет.

В Евросоюзе высказались о сроках присоединения Украины. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на «Европейскую правду».

По мнению комиссара по вопросам расширения ЕС Марты Кос, это должно произойти в ближайшие пять лет.

«Если бы решение было в моих руках — к сожалению, это не так — я бы взяла Украину в ЕС уже завтра», — заявила она.

По словам Кос, ответственность за успех необходимых реформ в республике лежит не только на Украине, но и на Евросоюзе и в первую очередь на Еврокомиссии.

«Если мы не сможем привести Украину в ЕС во время этого мандата Еврокомиссии [до конца 2029 года] - это означает, что мы плохо работали», — заключила еврокомиссар.