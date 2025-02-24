Рязанская область заняла 62 место в рейтинге по закредитованности населения

Соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты в начале 2025 года составило 66%.

Рязанская область заняла 62 место в рейтинге по закредитованности населения. Соответствующие данные привело РИА Новости в понедельник, 24 февраля.

Соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты в начале 2025 года составило 66%.

Средняя задолженность перед банками в расчете на одного человека выросла на 27,4 тысяч рублей и составила 431,6 тысяч рублей.

На первой строчке рейтинга оказалась Ингушетия.

Напомним, в 2024 году Рязанская область заняла 64 место по уровню закредитованности населения.