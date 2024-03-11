Рязанская область заняла 64 место в рейтинге по уровню закредитованности населения

Средняя задолженность перед банками в расчете на одного человека — 406,2 рублей.

Рязанская область заняла 64 место в рейтинге регионов по уровню закредитованности населения. Об этом пишет РИА Новости.

Соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты в начале 2024 года равнялось 73,1%.

Средняя задолженность перед банками в расчете на одного человека — 406,2 рублей, за год она изменилась на 79,6 тысяч.

Самый высокий уровень закредитованности населения в Туве, Калмыкии и Тюменской области, самый низкий — в Ингушетии, Крыму и Чечне.