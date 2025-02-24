Рязанцев предупредили о помехах телеприема из-за солнечной интерференции

Явление ожидается с 21 февраля по 15.

Рязанцев предупредили о помехах телеприема из-за солнечной интерференции. Об этом сообщил сайт регионального минцифры.

Явление ожидается с 21 февраля по 15.

«Два раза в год весной и осенью Cолнце пересекает экватор, над которым на геостационарной орбите работают спутники связи. Мощное солнечное излучение накладывается на телесигнал со спутника и может ослабить его. Передовые цифровые технологии РТРС позволяют свести воздействие интерференции к минимуму и делают ее незаметной для подавляющего большинства телезрителей», — говорится в сообщении министерства.