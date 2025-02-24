На капремонт здания исторического музея в Михайлове выделили 42 миллиона рублей
Согласно документам, подрядчик проведет капитальный ремонт здания, заменит инженерные коммуникации, а также выполнит работы по внутренней отделке музея.
Михайловский исторический музей отремонтируют за 42 миллиона 316 тысяч рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.
Согласно документам, подрядчик проведет капитальный ремонт здания, заменит инженерные коммуникации, а также выполнит работы по внутренней отделке музея.
Срок выполнения — до 31 августа 2026 года.
Заказчиком выступило Муниципальное учреждение культуры «Михайловский исторический музей».
Фото: сайт МУК «Михайловский исторический музей»