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Минобороны подало иск к инженеру из Рязани из-за патента
Предварительные слушания суд назначил на 31 марта.

Минобороны и Генпрокуратура подали иск с требованием указать в качестве патентообладателя двух изобретений в сфере пеленгации целей Россию вместо рязанского изобретателя Владимира Германа. Об этом в понедельник, 24 февраля, сообщило РИА Новости.

По данным агентства, речь идет об изобретениях «Система моноимпульсной радиолокации с уменьшенной ошибкой пеленгации» и «Способ пеленгации цели радиолокационной системой, устанавливаемой на винтокрылый летательный аппарат».

Заявители просят Суд по интеллектуальным правам обязать Роспатент выдать новые патенты на изобретения и указать Российскую Федерацию как единственного патентообладателя.

В материалах суда сказано, что «спорные изобретения, по мнению Генеральной прокуратуры… были созданы в рамках государственного контракта, заключенного между Минобороны России (заказчик) и Национальным центром вертолетостроения (исполнитель), и договора между Национальным центром вертолетостроения (заказчик) и Рязанским приборным заводом (исполнитель), заключенного во исполнение указанного государственного контракта».

Уточняется, что патенты зарегистрировали в 2023 и 2024 годах. Автором изобретений и патентообладателем на данный момент указан Герман.

Предварительные слушания назначили на 31 марта.

Напомним, Минобороны подало иск к инженеру-конструктору рязанского приборного завода. Подробности не разглашали.