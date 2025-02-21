В Рязани презентовали очередную книгу «Солдаты Победы»

Издание посвятили воинам Шацкого района.

В четверг, 20 февраля, в библиотеке имени Горького презентовали вторую часть 13-го тома книги «Солдаты Победы. 1941-1945 гг.». Мероприятие посетила корреспондент РЗН. Инфо.

Издание посвятили воинам Шацкого района. В него включили краткие биографические сведения о возвратившихся с фронтов Великой Отечественной войны.

«Мы должны знать и помнить свою историю, самое главное — мы обязаны никого не забыть», — отметила зампред правительства региона Анна Рослякова.