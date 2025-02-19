Песков допустил, что Путин и Трамп могут встретиться в конце февраля
Как заявил Песков, лидеры могут встретиться до конца февраля, «но могут и позже».
Пресс-секретарь Дмитрий Песков допустил, что российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп могут встретиться в конце февраля. Об этом в среду, 19 февраля, сообщило РИА Новости.
Как заявил Песков, лидеры могут встретиться до конца февраля, «но могут и позже».
Ранее в Кремле объяснили, как Владимир Путин назначит переговорщика от России.