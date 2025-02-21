Рязанская область получит 2,6 млрд рублей на развитие производства беспилотников

Средства выделят в 2026 году на закупку оборудования для научно-производственного центра беспилотных авиационных систем «ПРОТОС».

Рязанская область получит 2,6 млрд рублей на развитие производства беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Павел Малков.

Средства выделят в 2026 году на закупку оборудования для научно-производственного центра беспилотных авиационных систем «ПРОТОС».

Центр специализируется на технологиях контроля неба, проектировании и производстве беспилотников, разработке программного обеспечения и многом другом.