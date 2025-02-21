Обманутой мошенниками рязанке вернут деньги
Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с собственника банковского счета суммы неосновательного обогащения.
Обманутой мошенниками рязанке вернут деньги. Об этом сообщает прокуратура Рязанского района.
Установлено, что под влиянием телефонных аферистов пенсионерка перевела на «безопасный счет» 30 тысяч рублей.
Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с собственника банковского счета суммы неосновательного обогащения.
Исковые требования прокуратуры удовлетворены.